Sigorta dolandırıcılarına polis operasyonu - Haberler

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Sigorta dolandırıcılarına polis operasyonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sigorta dolandırıcılarına polis operasyonu

Kocaeli'de vatandaşları sağlık sigortasının iptali ve ücret iadesi için telefon ile arayarak dolandıran 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Kocaeli'de vatandaşları sağlık sigortasının iptali ve ücret iadesi için telefon ile arayarak dolandıran 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşları sağlık sigortasının iptali ve ücret iadesi için telefon ile arayarak, verdikleri IBAN numaralarına yüksek miktarda para gönderimi yaptıran 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kocaeli Polis 3. Sayfa Haberler

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