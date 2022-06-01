Sigorta dolandırıcılarına polis operasyonu - Haberler

Kocaeli'de vatandaşları sağlık sigortasının iptali ve ücret iadesi için telefon ile arayarak dolandıran 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, vatandaşları sağlık sigortasının iptali ve ücret iadesi için telefon ile arayarak, verdikleri IBAN numaralarına yüksek miktarda para gönderimi yaptıran 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon neticesinde yakalandı. Şüpheliler, polis merkezindeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa