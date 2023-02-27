Sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti 3. Sayfa Haberleri Sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest ettiTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde gökyüzünde adeta dans edercesine hareket eden sığırcık kuşları izleyenleri mest etti. Sığırcık kuşlarının dansı görenleri mest etti TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Marmaraereğilisi ilçesinde gökyüzünde adeta dans edercesine hareket eden sığırcık kuşları izleyenleri mest etti. Marmaraereğilisi ilçesi semalarında sığırcık kuşları sabah saatlerinde havada senkronize uçuşları ile görsel bir şölen oluşturdu. Muhteşem dans kameralara yansırken, yaptıkları hareketlerle görenlerin ilgisini çeken sığırcık kuşları Tekirdağ semalarına renk kattı. Grup halinde hiç düzeni bozmadan uçan sığırcıklar, yaklaşık yarım saat süren dansın ardından gözlerden kayboldu. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

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