Üye Girişi
Haberler

Sigara kaçakçısı 22 yıl hapis cezası ile aranan katil çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da polis tarafından yapılan operasyonda yakalanan sigara kaçakçısının ayrıca 22 yıl hapis cezası ile aranan cinayet sanığı olduğu ortaya çıktı.

Sigara kaçakçısı 22 yıl hapis cezası ile aranan katil çıktı

SAMSUN - Samsun'da polis tarafından yapılan operasyonda yakalanan sigara kaçakçısının ayrıca 22 yıl hapis cezası ile aranan cinayet sanığı olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla MücadeleŞube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde bir binanın 3. katında elektrikli makinalar ile boş makaronlara tütün doldurularak, doldurulmuş makaron sigara imalatı yapıldığı bilgisi aldı. KOM polisi düzenlediği operasyonda, içeriden ses gelmesine rağmen kapının açılmaması üzerine çilingir yardımıyla içeri girdi ve söz konusu adreste bulunan Y.E.yakalanarak gözaltına alındı. KOM polisi yaptığı GBT kontrolünde ise Y.E.'nin "kasten öldürme" suçundan 18 yıl 5 ay 20 gün ve "kasten yaralama" suçundan da 3 yıl 9 ay olmak üzere toplamda 22 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı tespit etti. Ev içerisinde yapılan aramada, 5 bin 240 adet doldurulmuş makaron sigara, bin adet bandrolsüz boş makaron, 10 kilo açık kıyılmış tütün, 10 adet çeşitli ebatlarda elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet gümrük kaçağı iPhone marka cep telefonu ele geçirdi.

Firari hükümlü Yiğithan E. hakkında ayrıca "Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet" suçundan da adli işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Samsun Güvenlik Suç Operasyon Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

Pervin Buldan'dan Çiller'e: Senin eşin yatağında öldü, bizimkiler ise senin emrinle işkenceyle

 AK Parti kampta! Erdoğan'ın 'Türkiye için felaket' dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

AK Parti kampta! Erdoğan'ın "Türkiye için felaket" dediği konuyu Emine Hanım ele alacak

 Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

Fenerbahçeliler çok kızacak! Dursun Özbek'ten bomba Mourinho yorumu

Bakmadan Geçme

Güney Kore - Türkiye voleybol maçı ne zaman? Güney Kore- Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda? #127952 Karneler ne zaman verilecek? Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? #127979 2 Haziran'da toplu taşıma ücretsiz mi? Yarın toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Gönül Dağı ne zaman, saat kaçta? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! 23 Eylül hangi burç? 23 Eylül'de doğanlar hangi burç oluyor? 23 Eylül tarihi hangi burç olur? Barbara Palvin aldatıldı mı? Dylan Sprouse, Barbara Palvin'i aldattı mı? İSTANBUL HAVA DURUMU İstanbul'da bu hafta hava nasıl? Meteoroloji uyardı! Havalar ne zaman ısınacak? Havalar ne zaman, hangi tarihte ısınıyor? Meteoroloji tarih vererek uyardı! Prens 3. sezon ne zaman çıkacak? Prens 3. sezon var mı, nerede yayınlanacak? AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanır? AÖF sınav sonuçları nereden, hangi siteden öğrenilir? AÖF sonuç sorgulama ekranı 2024! 1 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI: Bugün hangi diziler var? KANAL D, SHOW TV, STAR TV, ATV, TV8, NOW LGS sınavı kaç dakika? LGS sınavı saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor? İşte 2024 LGS sınav süresi! WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 1 Haziran Cumartesi Whatsapp neden yüklenmiyor, kasıyor? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya ayrıldı mı? Yasemin Kay Allen ile Erdal Kaya neden ayrıldı? Cumartesi günleri noter açık mı? Cumartesi günleri noterler saat kaça kadar açık, kaçta kapanıyor?
Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi

Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü dudak dudağa görüntülendi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title