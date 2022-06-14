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Sigara izmaritinden çıkan yangın büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Sigara izmaritinden çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Kocaeli'de kuyumcular çarşısı çatısına atılan sigara izmariti sebebiyle küçük çaplı yangın çıktı.

Kocaeli'de kuyumcular çarşısı çatısına atılan sigara izmariti sebebiyle küçük çaplı yangın çıktı.

Olay, saat 17.30 sıralarında İzmit ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerinde bulunan Kapanönü Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çarşı içerisinde dükkanların arasında bulunan plastik tentelere yan binalardan atılan sigara izmariti yangına sebep oldu. Dumanı fark eden çarşı esnafının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi yangın büyümeden söndürüldü.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

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