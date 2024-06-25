Üye Girişi
Haberler

Sigara İzmariti Yangına Sebep Oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adapazarı ilçesinde bir şahsın bahçeye attığı sigara izmariti yangına neden oldu. Yangın, atıl haldeki iki katlı ahşap eve sıçradı. İtfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana geldi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yoldan geçen bir şahsın söndürmeden bahçeye attığı sigara izmariti yangına sebep oldu. Bahçede bulunan otlardan başlayan yangın, atıl haldeki iki katlı ahşap eve sıçradı.

Yangın, Adapazarı ilçesi Taşlık Mahallesi 5606 No'lu Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen bir şahsın söndürmeden bahçeye attığı sigara izmariti yangına sebep oldu. Atılan izmarit sebebi ile bahçede bulunan otlar alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler bahçe içerisinde bulunan ve kullanılmayan Cihan K.'e ait iki katlı ahşap eve sıçradı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Maddi hasarın meydana geldiği yangına ilişkin polis ekipleri inceleme başlattı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Adapazarı İtfaiye Bahçe Olay İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: Asgari ücrete ara zam çalışması yok

 AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

AK Parti'de değişim başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ın faturasını 7 il başkanına kesti

 Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

Tasarruf tedbirleri varken Bakan Şimşek neden lüks araca biniyor? Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama var

 HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

HÜDA Par'dan tekbirli restoran baskınlarına yönelik açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title