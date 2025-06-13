Sigara İzmariti Yangına Neden Oldu
İstanbul Avcılar'da bir kişi, attığı sigara izmaritiyle otluk alanda yangın çıkardı. Yangın, site sakinleri tarafından söndürüldü.
Sigara izmaritinden çıkan yangın korkuttu
İSTANBUL - Avcılar'da sigara izmaritinin atıldığı otluk alanda yangın çıktı.
Yangın, saat 21.30 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan bir site içerisinde çıktı. Edinilen bilgilere, bir kişi site bahçesindeki otluk alana attığı sigara izmariti nedeniyle yangın çıktı. Çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, site yönetimi ve sakinlerinin müdahalesiyle söndürülürken, otluk alan ve ağaçların alev alev yandığı anlar kameraya yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞABAN TEKTAŞ - 3.Sayfa