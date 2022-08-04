Sigara izmariti yangın çıkardı Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yoldan geçen araç sürücüleri tarafından atıldığı düşünülen sigara izmariti yangına neden oldu. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde yoldan geçen araç sürücüleri tarafından atıldığı düşünülen sigara izmariti yangına neden oldu. Olay, geçtiğimiz gün Muratlı çevreyolunda meydana geldi. İddiaya göre; Muratlı'da yol kenarına birinci parsel tarlada alanda çıkan yangın sonrası yoldan geçen araç sürücülerince 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verildi. Büyükşehir Belediyesi Muratlı İtfaiye ekipleri yangına hızla müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangın sonrası soğutma çalışması da yapıldı. Yangının yoldan geçen araçlardan atıldığı düşünülen sigara izmaritinden çıktığı tahmin ediliyor. - TEKİRDAĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Tekirdağ Tragger 3. Sayfa Haberler

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