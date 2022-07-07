Sigara izmariti 5 ton buğday ve 2 bin balya samanı yaktı Muğla'nın Seydikemer ilçesinde havyan çiftliğinde çıkan yangında binlerce liralık zarar oluştu. Muğla'nın Seydikemer ilçesinde havyan çiftliğinde çıkan yangında binlerce liralık zarar oluştu. Seydikemer Döğer Mahallesi Sinan Sokaktaki hayvan çiftliğinde sigara izmaritinden çıktığı belirtilen yangın sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verildi. Büyükşehir Seydikemer İtfaiye Grup Amirliği ekipleri tarafından yangına müdahale edilerek söndürüldü. Soğutma çalışmasının yapıldığı yangında 2 bin adet saman balyası, 400 adet yonca balyası, 5 ton buğday, 90 adet yem çuvalı ve çiftlik içinde döşeli süt sağım boruları yandı. İtfaiye ekiplerinin yangın sonrası yaptığı araştırmada, yangının sigara izmaritinden çıktığı belirlendi. - MUĞLA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Seydikemer Muğla 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sigara izmariti 5 ton buğday ve 2 bin balya samanı yaktı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.