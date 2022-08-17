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Sigara imalathanesi gibi ev

Sigara imalathanesi gibi ev

3. Sayfa Haberleri

Samsun'da bir eve operasyon düzenleyen KOM polisi sigara imalathanesi gibi dolum yapılan kaçak tütün mamulleri ve malzemeleri ele geçirdi.

Samsun'da bir eve operasyon düzenleyen KOM polisi sigara imalathanesi gibi dolum yapılan kaçak tütün mamulleri ve malzemeleri ele geçirdi.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde konularına giren suçlarla mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu M.D.'ye ait ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 1 adet elektrikli sigara sarma makinesi, 1 adet elektrikli hava kompresörü, 3 bin 200 dal doldurulmuş makaron sigara, 13 bin dal boş makaron ve 4 kilo açık kıyılmış tütün ele geçirdi. Olayla ilgili M.D. hakkında 5607 sayılı Yasa'ya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun Canik 3. Sayfa Haberler

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