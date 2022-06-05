Sigara içerken balkondan düştü - Haberler

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Sigara içerken balkondan düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sigara içerken balkondan düştü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sigara içmek için çıktığı balkondan aşağıya düşen kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde sigara içmek için çıktığı balkondan aşağıya düşen kişi yaralandı.

Olay, gece saat 22.00 sıralarında Alaplı Tepeköy Bahar Sitesi yakınlarında bir binada meydana geldi. 5 katlı apartmanın birinci katındaki dairesinde oturan S.Ö. (32), sigara içmek için balkona çıktı. Talihsiz adam balkonda dayandığı demir parmaklıkların dengesini kaybetmesi üzerine boşluğa düştü. Olayı gören evdekilerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ağır yaralanan S.Ö. ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir'in bacağında kırıklar olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Zonguldak Tepeköy 3. Sayfa Haberler

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