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Sigara fabrikası gibi eve baskın

3. Sayfa Haberleri

Sigara fabrikası gibi eve baskın Samsun'da bir eve baskın düzenleyen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri adeta sigara fabrikası gibi dolum yapıılan makineler ve malzemeler ele geçirdi.

Sigara fabrikası gibi eve baskın

SAMSUN - Samsun'da bir eve baskın düzenleyen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri adeta sigara fabrikası gibi dolum yapıılan makineler ve malzemeler ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda İlkadım İlçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 4 adet otomatik sigara sarma makinesi, 2 adet hava kompresörü, 60 bin dal bandrolsüz boş makaron, 33 bin 600 dal doldurulmuş makaran 19 paket 1 kiloluk tütün ve 5 bin adet boş sigara paketi ele geçirildi. Olayla ilgili H.S. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Başsavcılığı Samsun 3. Sayfa Haberler

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