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Son dakika haberi | Sierra Leone'nin başkentini sel vurdu

3. Sayfa Haberleri

Son dakika gelişmesine göre - Sierra Leone'nin başkentini sel vurdu Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu.

- Sierra Leone'nin başkentini sel vurdu

FREETOWN - Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu.

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'nin başkenti Freetown'da etkili olan şiddetli yağışlar sel ve toprak kaymasına neden oldu. Sellerde çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen toprak kaymasında ise 2 ev toprak altında kaldı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları başlatılırken, yerel kaynaklar 2 evde toplam 3 kişinin olduğunu ifade etti. Sel ve toprak kayması felaketinde henüz ölen ya da yaralanan bildirilmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Batı Afrika 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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