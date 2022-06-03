Şiddetli yağış ve fırtınada kalpleri ısıtan görüntü - Haberler

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Şiddetli yağış ve fırtınada kalpleri ısıtan görüntü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şiddetli yağış ve fırtınada kalpleri ısıtan görüntü

Denizli'de kamyonet ile çarpıştığı kazada yaralanan motosiklet sürücünün, şiddetli yağış ve fırtınadan korunması için verilen çaba görenlerin yüreğini ısıttı.

Denizli'de kamyonet ile çarpıştığı kazada yaralanan motosiklet sürücünün, şiddetli yağış ve fırtınadan korunması için verilen çaba görenlerin yüreğini ısıttı. Yaralının ıslanmaması için ellerindeki şemsiyelerle fırtınaya karşı direnen vatandaşlar, sırılsıklam olmalarına rağmen sürücü ambulansa alınıncaya kadar bölgeden ayrılmadı.

Kaza, Denizli'nin Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi 1066 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; aniden başlayan şiddetli yağışın görüş mesafesini düşürmesiyle birlikte Hacı Kaplanlar Camisi önündeki kavşakta karşı karşıya gelen kamyonet ve motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

Güvenlik güçlerinin bölgeye gelip ambulansın beklendiği dakikalarda, aniden fırtına ve şiddetli yağış etkisini gösterdi. Yaralı motosiklet sürücüsünün ıslanmaya başladığını gören vatandaşlar, hemen yardımına koştu. Şemsiyelerini açarak yaralının üzerinde kalkan oluşturan vatandaşlar, kendileri sırılsıklam ıslansa da kan kaybeden yaralının olumsuz etkilenmemesi için fırtınaya karşı direndi. Sağlık ekipleri gelip yaralıyı ambulansa alıncaya kadar bölgeden ayrılmayan vatandaşların, yürekleri ısıtan bu çabası yaşananlara evinin balkonundan şahit olan bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi. - DENİZLİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Pamukkale Denizli 3. Sayfa Haberler

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