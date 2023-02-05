Şiddetli rüzgar ve tipi nedeniyle Galata Kulesi'nin korkulukları yerinden koptu 3. Sayfa Haberleri Şiddetli rüzgar ve tipi nedeniyle Galata Kulesi'nin korkulukları yerinden koptu İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar ve tipi nedeniyle Galata Kulesi'nin korkulukları koptu. Şiddetli rüzgar ve tipi nedeniyle Galata Kulesi'nin korkulukları yerinden koptu İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar ve tipi nedeniyle Galata Kulesi'nin korkulukları koptu. Kuleden aşağı sarkan korkuluklara merdiven aracı ile müdahale edemeyen itfaiye ekipleri parçaları iple bağlayarak sabitledi. İstanbul'da gün içerisinde etkili olan şiddetli rüzgar ve tipi nedeniyle Galata Kulesi'nin korkulukları yerinden koptu. Kuleden aşağı sarkan korkuluklar şiddetli rüzgarla sallanarak büyük tehlike oluşturdu. Korkulukların koptuğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kule çevresini emniyet şeridi ile kapatarak güvenlik önlemi aldı. Korkulukların aşağı düşmemesi facianın önüne geçti Şiddetli rüzgardan merdiven aracını kullanamayan ekipler Galata Kulesi'ne çıkarak sarkan korkulukları pencereden iple bağlayarak sabitledi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa İstanbul İtfaiye 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şiddetli rüzgar ve tipi nedeniyle Galata Kulesi'nin korkulukları yerinden koptu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.