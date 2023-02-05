Şiddetli rüzgar ve tipi nedeniyle Galata Kulesi'nin korkulukları yerinden koptu
3. Sayfa Haberleri
Şiddetli rüzgar ve tipi nedeniyle Galata Kulesi'nin korkulukları yerinden koptu İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar ve tipi nedeniyle Galata Kulesi'nin korkulukları koptu.
Şiddetli rüzgar ve tipi nedeniyle Galata Kulesi'nin korkulukları yerinden koptu
İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan şiddetli rüzgar ve tipi nedeniyle Galata Kulesi'nin korkulukları koptu. Kuleden aşağı sarkan korkuluklara merdiven aracı ile müdahale edemeyen itfaiye ekipleri parçaları iple bağlayarak sabitledi.
İstanbul'da gün içerisinde etkili olan şiddetli rüzgar ve tipi nedeniyle Galata Kulesi'nin korkulukları yerinden koptu. Kuleden aşağı sarkan korkuluklar şiddetli rüzgarla sallanarak büyük tehlike oluşturdu. Korkulukların koptuğunu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler kule çevresini emniyet şeridi ile kapatarak güvenlik önlemi aldı.
Korkulukların aşağı düşmemesi facianın önüne geçti
Şiddetli rüzgardan merdiven aracını kullanamayan ekipler Galata Kulesi'ne çıkarak sarkan korkulukları pencereden iple bağlayarak sabitledi.