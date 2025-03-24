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Şiddetli Rüzgar Mandıra Çatısını Uçurdu

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Kırşehir'in İnanç köyünde etkili rüzgar nedeniyle bir çiftçinin mandırasının çatısı uçtu. Çiftçi, yetkililerden yardım talep etti ve zararın 2 milyon lira civarında olduğunu belirtti.

Şiddetli rüzgar mandıra çatısını uçurdu

KIRŞEHİR - Kırşehir'in İnanç köyünde hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın mandırasının çatısı, etkili olan rüzgar nedeniyle uçtu. O anları telefonu kamerasıyla kaydeden çiftçi, yetkililerden yardım ve destek istedi.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir merkeze bağlı İnanç köyünde akşam saatlerinde etkili olan fırtına birçok yapıya zarar verdi. Hayvancılıkla uğraşan Yaşar Ünsal adlı vatandaşın mandırasının çatısı kuvvetli rüzgarın etkisiyle yerinden sökülerek uçtu. Yaşanan çatı uçması sonrası video çeken Ünsal, yetkililerden destek talebinde bulundu. Köyde yapılan inceleme sonrasında hayvanların zarar görmediği tespit edildi. Çiftçi ise zararının 2 milyon lira civarında olduğunu söyledi.

Rüzgarın etkisinin ise saatte 70 kilometre hıza ulaştığı tahmin ediliyor.

Şiddetli Rüzgar Mandıra Çatısını Uçurdu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENDERHAN ÖZ - 3.Sayfa
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