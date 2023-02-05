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Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, binanın parçalarını koparttı, elektrik direklerini devirdi

3. Sayfa Haberleri

Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, binanın parçalarını koparttı, elektrik direklerini devirdi Meteorolojinin uyarısının ardından şiddetini arttıran rüzgar, Silivri'de bir binanın çatısını uçurdu.

Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, binanın parçalarını koparttı, elektrik direklerini devirdi

İSTANBUL - Meteorolojinin uyarısının ardından şiddetini arttıran rüzgar, Silivri'de bir binanın çatısını uçurdu. Çatıdan uçan tahta ve izolasyon malzemeleri park halindeki araçlara zarar verdi. Büyükçekmece'de ise bir binanın parçaları koparken elektrik direkleri de devrildi.

İstanbul'da etkisini yoğun bir şekilde sürdüren fırtına ve rüzgar nedeniyle Silivri'de bir binanın çatısı uçtu. Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın çatısı rüzgarın şiddetine dayanamayarak park halindeki araçların üzerine uçtu. Can kaybı yaşanmazken 3 araç zarar gördü.

Büyükçekmece'nin farklı yerlerinde ise rüzgar nedeniyle binadaki parçalar koparken elektrik direkleri ve ağaçlar da devrildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Büyükçekmece İstanbul Tragger 3. Sayfa Haberler

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