Şiddetli rüzgar caminin çatısını uçurdu

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle tarihi caminin çatısı uçtu

Boyalı Mahallesi Taşhanlar Sokak'ta dün teravih namazı sırasında tarihi caminin çatısı şiddetli rüzgar nedeniyle uçtu. Cemaat kısa süreli panik yaşarken, herhangi bir yaralanmanın olmadığı olay sonrası cami boşaltıldı.

Boyalı Köyü muhtarı Volkan Demir, camide oluşan hasarın biran önce tamir edileceğini belirterek mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa