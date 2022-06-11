Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, elektrik tellerini kopardı - Haberler

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Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, elektrik tellerini kopardı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şiddetli rüzgar ağaçları devirdi, elektrik tellerini kopardı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları devirdi elektrik tellerini kopardı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar ağaçları devirdi elektrik tellerini kopardı. Kopan teller nedeniyle akıma kapılan bir sokak kedisi telef oldu.

Sungurlu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Fatih mahallesi Yavuz Selim İlkokulu yanında bulunan bir evin bahçesindeki ağaç ortadan ikiye ayrılarak elektrik direğinin üzerine devrildi. Devrilen ağaç nedeniyle elektrik telleri koparken bölgede enerji kesintisi meydana geldi.

Dut ağacı ikiye ayrıldı

Zaman zaman şiddetini artıran rüzgar Akçay Mahallesi'nde bir dut ağacını ortadan ikiye böldü. Sokağa devrilen ağaç bölgedeki elektrik tellerinin kopmasına neden olurken o sırada sokakta kimsenin bulunmaması bir facianın önüne geçti.

Elektrik akımına kapılan kedi telef oldu

Öte yandan Akçay mahallesinde kopan elektrik telleri nedeniyle elektik akımına kapılan kedi telef oldu. İlçenin bir kısmına elektrik verilemezken polis ekipleri her iki olay yerinde güvenlik tedbiri aldı. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sungurlu Fatih Çorum kedi 3. Sayfa Haberler

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