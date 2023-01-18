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Şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısını uçurdu, ev sahibi ne olduğunu anlayamadı

3. Sayfa Haberleri

- Şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısını uçurdu, ev sahibi ne olduğunu anlayamadı Bursa'da fırtına önüne geleni uçurdu Bursa'da öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddetli lodos gece saatlerinde de hız kesmedi.

- Şiddetli lodos 3 katlı binanın çatısını uçurdu, ev sahibi ne olduğunu anlayamadı

Bursa'da fırtına önüne geleni uçurdu

BURSA - Bursa'da öğle saatlerinde etkisini gösteren şiddetli lodos gece saatlerinde de hız kesmedi. 3 katlı bir binanın çatısı ise fırtınanın etkisiyle uçup metro güzergahı ve anayola düştü.

Öğle saatlerinde etkili olan lodos hayatı felç etti. Gece saatlerinde şiddetini giderek arttıran rüzgar, saat 02.00 sırlarında Hacivat Mahallesi'nde 3 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Metro güzergahına giren çatının bir kısmı da anayola düştü. Ev sahipleri ise olanları şaşkın gözlerle izledi. O esnada cadde üzerinde ve yol kenarında kimsenin olmaması ise muhtemel bir faciayı önledi. Trafik polisleri ise yolda hemen güvenlik önlemi alarak vatandaşlara yardımcı oldu. Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler yolda ve metro güzergahında oluşan zararın giderilmesi için çalışma başlattı.

Öte yandan, fırtınanın etkisiyle ağaçlar, çöp konteynerler,, aydınlatma direkleri ise caddelerde gezdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Fırtına Bursa 3. Sayfa Haberler

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