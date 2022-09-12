Sicilya'ya varan mülteci botunda 3'ü çocuk 6 kişinin cansız bedeni bulundu

İtalya'nın Akdeniz'deki Sicilya Adası'na ulaşan botta 3'ü çocuk 6 Suriyeli mültecinin cansız bedeni bulundu.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Pozzallo Limanı'na gelen bir botta 6 Suriyeli mültecinin cansız bedeni bulundu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) İtalya Temsilcisi Chiara Cardoletti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aralarında çocukların, kadınların ve gençlerin de bulunduğu 6 Suriyeli mülteci denizde hayatını kaybetti. Onlar, susuzluk, açlık ve çok sayıda yanıktan dolayı öldüler. Bu kabul edilemez. Bu gibi trajedileri önlemenin tek yolu denizdeki kurtarma operasyonlarını güçlendirmek" dedi.

UNHCR tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, yaşamını yitiren 6 kişinin günlerdir yolda olan 26 kişilik bir mülteci grubuna dahil olduğu belirtildi. Ölen çocukların 1, 2 ve 12 yaşlarında olduğu aktarılırken, diğer 2 kişinin ise çocukların annesi ve anneannesi olduğu öğrenildi. UNHCR, dün yaralı halde bulunan bir anne ve kızının da hava yoluyla Malta Adası yakınlarındaki bir hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Bu yıl içerisinde bin 200'den fazla kişinin Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalıştığı esnada hayatını kaybettiği ya da kaybolduğu açıklandı. - SİCİLYA