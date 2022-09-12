Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sicilya'ya varan mülteci botunda 3'ü çocuk 6 kişinin cansız bedeni bulundu

3. Sayfa Haberleri

Sicilya'ya varan mülteci botunda 3'ü çocuk 6 kişinin cansız bedeni bulundu

İtalya'nın Akdeniz'deki Sicilya Adası'na ulaşan botta 3'ü çocuk 6 Suriyeli mültecinin cansız bedeni bulundu.

İtalya'nın Akdeniz'deki Sicilya Adası'na ulaşan botta 3'ü çocuk 6 Suriyeli mültecinin cansız bedeni bulundu.

İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan Pozzallo Limanı'na gelen bir botta 6 Suriyeli mültecinin cansız bedeni bulundu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) İtalya Temsilcisi Chiara Cardoletti sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aralarında çocukların, kadınların ve gençlerin de bulunduğu 6 Suriyeli mülteci denizde hayatını kaybetti. Onlar, susuzluk, açlık ve çok sayıda yanıktan dolayı öldüler. Bu kabul edilemez. Bu gibi trajedileri önlemenin tek yolu denizdeki kurtarma operasyonlarını güçlendirmek" dedi.

UNHCR tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada, yaşamını yitiren 6 kişinin günlerdir yolda olan 26 kişilik bir mülteci grubuna dahil olduğu belirtildi. Ölen çocukların 1, 2 ve 12 yaşlarında olduğu aktarılırken, diğer 2 kişinin ise çocukların annesi ve anneannesi olduğu öğrenildi. UNHCR, dün yaralı halde bulunan bir anne ve kızının da hava yoluyla Malta Adası yakınlarındaki bir hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

Bu yıl içerisinde bin 200'den fazla kişinin Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşmaya çalıştığı esnada hayatını kaybettiği ya da kaybolduğu açıklandı. - SİCİLYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sicilya Adası İtalya 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title