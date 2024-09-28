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Hatay'da Çelik Fabrikasında Yangın

Hatay'da Çelik Fabrikasında Yangın
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Hatay'ın Payas İlçesi'nde bulunan çelik fabrikasının önünde sıcak demir yüklü bir tırda yangın çıktı. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangına hızlı bir müdahale gerçekleştirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Payas İtfaiye İstasyonu ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına alarak büyümesini önledi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi.

Hatay'da çelik fabrikasında sıcak demir yüklü tırda yaşanan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, Payas İlçesi Şehit Yüzbaşı Ali Oğuz Bulvarı'nda bulunan çelik fabrikasının önünde sıcak demir yüklü tırda meydana geldi. Yangının ihbar hattına bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Payas İtfaiye İstasyonu ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Güvenlik Olaylar 3-sayfa İtfaiye hatay

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