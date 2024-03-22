Sibergöz Operasyonlarında 13 şüpheli daha gözaltına alındı

ANKARA - İstanbul merkezli 10 ilde vatandaşlara ait adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri sosyal medya platformlarında satan nitelikli dolandırıcılara karşı başlatılan 'Sibergöz-29" operasyonlarında 13 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonla ilgili, "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Ankara, Mardin, İzmir, Sinop, Tokat, Hatay, Antalya, Diyarbakır ve Adana'da gerçekleştirilen 'Sibergöz-29' operasyonlarında; Araştırma raporlarının incelemesi neticesinde vatandaşlarımıza ait iletişim, adres, tapu ve eğitim bilgileri gibi kişisel verileri illegal şekilde ele geçirerek, sosyal medya platformlarında ücret karşılığı sattığı tespit edilen 13 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucunda, çok sayıda dijital materyale el konuldu" açıklamalarında bulundu.