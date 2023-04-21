Üye Girişi
Haberi Paylaş
'Siberay' sokakta bilgilendiriyor

'Siberay' sokakta bilgilendiriyor

3. Sayfa Haberleri

Tekirdağ'da Siber Polis ekipleri, siber suçların engellenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Tekirdağ'da Siber Polis ekipleri, siber suçların engellenmesine yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Tekirdağ Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Siber Suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan Siberay Programı çerçevesinde faaliyet gerçekleştirildi.

AVM ve halkın yoğun olduğu yerlerde farkındalık oluşturmak amacıyla Siber Güvenlik, güvenli internet kullanımı, teknoloji bağımlılığı, siber zorbalık yasa dışı bahis konulu afiş asımı ve broşür dağıtımı yapılarak bilgilendirme faaliyetlerinde bulunuldu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele Tekirdağ 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title