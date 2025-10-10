Siber Suçlarla Mücadelede Niğde Merkezli Operasyon: 5 Gözaltı

Niğde merkezli siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyen şahıslara yönelik Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ordu, Yozgat, Mersin ve Ankara olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 7 cep telefonu, 6 sim kart, 4 flash bellek, 3 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, 1 hafıza kartı, 4 kredi kartı ve 5 banka kartı ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE