Siber Suçlarla Mücadelede Niğde Merkezli Operasyon: 5 Gözaltı

Niğde merkezli düzenlenen operasyonda, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çeşitli dijital materyaller ve banka kartları ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık" suçunu işleyen şahıslara yönelik Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Ordu, Yozgat, Mersin ve Ankara olmak üzere 5 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 7 cep telefonu, 6 sim kart, 4 flash bellek, 3 tablet, 1 dizüstü bilgisayar, 1 hafıza kartı, 4 kredi kartı ve 5 banka kartı ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - NİĞDE

