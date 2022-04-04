Siber suçlarla mücadelede 3 ayda 22 siber suç aydınlatıldı - Haberler

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Siber suçlarla mücadelede 3 ayda 22 siber suç aydınlatıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siber suçlarla mücadelede 3 ayda 22 siber suç aydınlatıldı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2022 yılı ilk üç ay içerisinde Siber Suçlarla Mücadelede 54 şüpheli hakkında yasal işlem yaparken 22 faili meçhul siber suç olayının aydınlatılması sağlandı.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 2022 yılı ilk üç ay içerisinde Siber Suçlarla Mücadelede 54 şüpheli hakkında yasal işlem yaparken 22 faili meçhul siber suç olayının aydınlatılması sağlandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri siber suçlarla mücadelede çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler 2022 yılı ilk 3 aylık dönemde internet üzerinden yapılan araştırmalarda tespit edilen bin 610 yasadışı bahis sitesi, 45 müstehcen içeriğe sahip site, 12 uyuşturucu madde kullanımını özendiren site, 26 zararlı yazılım içeren dolandırıcılık amaçlı internet sitesi olmak üzere toplam bin 693 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilerek söz konusu sitelere erişim engellendi. Ayrıca, siber suç olaylarına karıştığı tespit edilen 54 şüpheli hakkında yasal işlem yapılarak, 22 faili meçhul siber suç olayının aydınlatılması sağlandı. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele, İl Jandarma Komutanlığı, Zonguldak, Bahis, 3. Sayfa, Haberler

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