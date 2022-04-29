Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinden bilgilendirme seminerleri - Haberler

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Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinden bilgilendirme seminerleri

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinden bilgilendirme seminerleri

Eskişehir'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından SİBERAY faaliyetleri çerçevesinde bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir'de Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından SİBERAY faaliyetleri çerçevesinde bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından SİBERAY faaliyetleri çerçevesinde kamu kurum ve kuruluşları ile vatandaşlara bilgilendirme seminerleri düzenlendi. Seminerlerde; siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı, bilinçli ve güvenli internet kullanımı, internetin olumlu ve olumsuz yanları, sosyal medya kullanımı konularında bilgi verildi. Ayrıca, siber suç ve siber suçlara maruz kalındığında yapılması gerekenler, phishing (oltalama), link atma yoluyla sosyal medya hesaplarının çalınması, çalınan ya da sahte sosyal medya hesaplarından gelen hediye vaatleri yoluyla dolandırıcılık, kripto yatırım dolandırıcılığı, sahte banka ve e-devlet benzeri siteler aracılığıyla dolandırıcılık gibi en son sanal dolandırıcılık yöntemleri hakkında farkındalık oluşturma amaçlı uyarılarda bulunuldu. - ESKİŞEHİR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Siber Suçlarla Mücadele, Dolandırıcılık, Eskişehir, Medya, 3. Sayfa, Haberler

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