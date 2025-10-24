Haberler

Siber Suçlara Yönelik Operasyon: 189 Gözaltı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son bir haftada 17 il merkezli gerçekleştirilen siber suç operasyonlarında 189 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Operasyonlar kapsamında yapılan incelemelerde dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve para nakli gibi suçlar tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlara yönelik 17 il merkezli olarak son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 189 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Adıyaman, Amasya, Bitlis, Düzce, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Sivas, Tekirdağ, Van ve Yalova merkezli operasyonlar düzenlendi. Siber suçlara yönelik son bir haftada düzenlenen operasyonlar sonucu 189 şüpheli gözaltına alınırken 83 şüpheli tutuklandı, 47'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Şüphelilerin, "ürün satışı, kiralık bungalov, yatırım ortaklığı" temalarını kullanarak vatandaşları dolandırdıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı para nakline aracılık ettikleri ve reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak, haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Ekrem İmamoğlu, Necati Özkan ve Merdan Yanardağ'a casusluk soruşturması

Ekrem İmamoğlu'na casusluk soruşturması
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
Motorine 2 lira 30 kuruş zam gelmesi bekleniyor

Araç sahiplerine anahtar bıraktıracak gelişme! Okkalı bir zam geliyor
Yine 3'te 3! Temsilcilerimiz Avrupa'da tarih yazmaya devam ediyor

Avrupa'da yine şaha kalktık, tarih yazıyoruz tarih
1 dilim baklavanın fiyatı, pes dedirtti

1 dilim baklavanın fiyatı, pes dedirtti
Skandal iddia Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz suçlu

Skandal suçlama Savcı Yavuz Engin'i küplere bindirdi: Şerefsiz
Trump: Yakında Venezuela'ya bir kara operasyonu olacak

Trump bombayı patlattı: Yakında o ülkeye kara operasyonu olacak
Nagihan Karadere'den 'darp edildi' iddialarına sert tepki

Nagihan Karadere darp mı edildi? Gerçekleri kendisi açıkladı
İstanbul için saat verildi! Sağanak yağış bu sefer çok kuvvetli gelecek

Saat verildi, bu sefer çok kuvvetli gelecek
Selin yıkıp geçtiği Foça'da yaşlı adam kayıp

Selin yıkıp geçtiği ilçeden kahreden haber geldi
Siber Güvenlik Başkanlığına Ümit Önal atandı

İşte Siber Güvenlik Başkanlığı'na atanan isim
Kuzenini taciz eden 18 yaşındaki genci, polis merkezinde öldürdü

Kuzenini taciz eden genci, polis merkezinde öldürdü
Felaketi en iyi anlatan görüntü! Denizle kara birleşti

Felaketi en iyi anlatan görüntü! Denizle kara birleşti
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.