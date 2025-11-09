Haberler

Siber Dolandırıcılık Operasyonunda 8 Tutuklama

Siber Dolandırıcılık Operasyonunda 8 Tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yalova merkezli 8 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheliden 8'i tutuklandı, 2'si ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyonda çeşitli bilişim cihazları ele geçirildi.

Yalova merkezli 8 ilde düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapan şahıslara yönelik Yalova merkezli İstanbul, Adana, Diyarbakır, Gaziantep, Kırklareli, Mersin ve Iğdır'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda Yalova'da A.K.Ö., İstanbul'da M.G., Adana'da M.E., Diyarbakır'da M.C., Gaziantep'te M.T.Y., M.S.Ö., Kırklareli'nde M.Ç., A.Ö., Mersin'de E.Ö. ve Iğdır'da ise S.T. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K.Ö., M.G., M.Ç., A.Ö., M.C., S.T., M.T.Y. ve M.S.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. E.Ö. ve M.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 6 cep telefonu ve 6 SIM kartı ele geçirildi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem

Yine o ilçe sallandı! Gece yarısı korkutan deprem
Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi

Dünyayı tedirgin eden restleşmede Rusya sözünü söyledi
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelim:

Yıllar içinde birçok strateji denedim, ancak Nelson'ın FY Platformu ve strateji yaklaşımı farklı. Birkaç hafta içinde yatırımım 382.000 dolara ulaştı. Sinyalleri inanılmaz derecede doğru ve artık işlemlerimde çok daha fazla özgüvenim var. Kripto parayla para kazanma konusunda ciddi olan herkese şiddetle tavsiye ederim. ?e?egram (Nildatrading) aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Diyarbakır'da hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı

Bir il alarmda! Hastanede tedavi gören polis kayıplara karıştı
Zirvede puan farkı 1'e indi! Fenerbahçe'den Kadıköy'de resital

Fenerbahçe'den rakiplerine korku salan galibiyet
Bakan Tunç: Demirtaş'la ilgili karar mahkemenin önünde, hep beraber bekleyeceğiz

Selahattin Demirtaş tahliye mi oluyor? Bakan Tunç'tan yeni açıklama
Merkez Bankası'nın tahmini sonrası asgari ücret hesapları değişti! İşte yeni zam oranı

Merkez'in tahmini asgari ücret hesabını altüst etti! İşte yeni oran
Selçuk İnan'dan ''Galatasaraylı Selçuk'' söylemlerine yanıt

O söylemlere cevap verdi: ''Galatasaraylı Selçuk'' olabilirim ama...
Osman Özköylü'den sert tepki: Fenerbahçe ve Galatasaray'a versin de hakemliğini göreyim

Ünlü isme olay tepki: F.Bahçe, G.Saray'a versin de hakemliğini göreyim
Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi

Dehşet anları! Kaymakamlığın önüne geldi, kendini ateşe verdi
Erdoğan: Suriye'nin kuzeyine konutlar yapıyoruz, ülkesine dönenlerin sayısı 1 milyon 290 bin

Erdoğan bunu ilk kez söyledi! İşte ülkelerine dönen Suriyeli sayısı
Kerem Aktürkoğlu: Galatasaray kaybedince daha motive çıktık

Galatasaray'ın yenilmesinin ardından maç öncesi konuşulanları anlattı
6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

6 kişinin öldüğü parfüm fabrikası yangınında yeni gelişme
Q Yatırım Bankası'na yönelik tefecilik soruşturmasında 2 kişi tutuklandı

Tefecilik soruşturmasında gözaltına alınanlar için karar
Husiler'den İsrail'e sert tehdit: Yeniden saldırırız

İsrail'e meydan okudular: Bu olursa yeniden saldırırız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.