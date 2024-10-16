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Siber Devriyelerle 5 Bin 18 Suç Unsuru Tespit Edildi

Siber Devriyelerle 5 Bin 18 Suç Unsuru Tespit Edildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında yapılan siber devriyeler sonucu sosyal medya platformlarında 5 bin 18 suç unsuru tespit edildiğini açıkladı. Devriye faaliyetlerinin 7/24 süreceğini vurgulayan Yerlikaya, gençleri hedef alan sapkın düşüncelerle mücadele edeceklerini belirtti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 Eylül-12 Ekim tarihleri arasında yapılan siber devriyeler ile 5 bin 18 sosyal medya hesabındaki paylaşımlarda suç unsuru tespit edildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya siber devriyelerin devam ettiğini belirterek, "Sosyal medyada, başta göz aydınlığımız yavrularımız ve gençlerimiz olmak üzere toplumumuzu sapkın düşünceleriyle zehirlemeye çalışanlara acımayacağız. Siber devriyelerimiz suç önleyici faaliyetlerine 7/24 iz takip ederek devam edecek" ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya 28 Eylül - 12 Ekim tarihleri arasında siber devriyeler sonucu 5 bin 18 sosyal medya paylaşımında suç unsuru tespit edildiğini belirtti. Bu paylaşımların 2 bin 705'i asayiş, bin 184'ü terör, 383'ü güvenlik, 84'ü siber, 95'i narkotik, 70'i kaçakçılık ve 497'si diğer suç türleri olduğu belirlendi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Sosyal Medya Kaçakçılık Politika Güvenlik 3-sayfa Terör Medya Eylül

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