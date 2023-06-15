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SGK Müdürü Uzun'un acı günü

SGK Müdürü Uzun'un acı günü

3. Sayfa Haberleri

Gaziantep'te SGK İl Müdürü Mehmet Uzun'un annesi vefat etti.

Gaziantep'te SGK İl Müdürü Mehmet Uzun'un annesi vefat etti.

Gaziantep'te yaşayan SGK İl Müdürü Mehmet Uzun'un annesi Fatma Uzun, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Uzun'un annesinin cenazesi İkindi namazına müteakip Yeşilkent Mezarlığında kılınacak namazın ardından Oğuzeli ilçesine bağlı Kayacık köyüne defnedilecek. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Sosyal Güvenlik Kurumu Mehmet Uzun Gaziantep 3. Sayfa Haberler

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