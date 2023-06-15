SGK Müdürü Uzun'un acı günü
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Gaziantep'te SGK İl Müdürü Mehmet Uzun'un annesi vefat etti.
Gaziantep'te SGK İl Müdürü Mehmet Uzun'un annesi vefat etti.
Gaziantep'te yaşayan SGK İl Müdürü Mehmet Uzun'un annesi Fatma Uzun, bir süredir tedavi gördüğü rahatsızlığı nedeniyle vefat etti. Uzun'un annesinin cenazesi İkindi namazına müteakip Yeşilkent Mezarlığında kılınacak namazın ardından Oğuzeli ilçesine bağlı Kayacık köyüne defnedilecek. - GAZİANTEP
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa