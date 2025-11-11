Haberler

SGK'dan Diyarbakır'daki İş Kazası ile İlgili Açıklama

Güncelleme:
Sosyal Güvenlik Kurumu, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde meydana gelen iş kazasının takip edildiğini ve gerekli incelemelerin başlatıldığını duyurdu.

Sosyal Güvenlik Kurumu, (SGK): " Diyarbakır'da meydana gelen iş kazasını kurumumuz tüm yönleriyle takip etmektedir" açıklamalarında bulundu.

SGK, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde meydana gelen köprü inşaatı kazasıyla ilgi sosyal medyadan yaptığı yazılı açıklamada, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde yürütülen köprü inşaatı sırasında meydana gelen elim iş kazasına ilişkin gerekli incelemelerin yapılması amacıyla kurumumuz tarafından müfettiş görevlendirilmiştir. Kurumumuz süreci tüm yönleriyle yakından takip etmektedir. Hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

