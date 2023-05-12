Şezlongta güneşlenen Turist, ayağa kalktıktan saniyeler sonra hayatını kaybetti

ANTALYA - Alanya'da bir otele ait iskeledeki şezlongta güneşlenen turist ayağa kalktıktan saniyeler sonra yere yığılarak hayatını kaybetti. O anlar işletmedeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Alanya İlçesi, Konaklı Mahallesi'nde bir otelin plajında bulunan iskelede yürürken fenalaşan Rus turist Evgeni Shetakov (43), bir anda yere yığıldı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan turist kurtarılamadı.

Rus turistin cesedi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olay anı ise otelin plajındaki güvenlik kamerasına yansıdı

Turistin bulunduğu yerden kalkıp yürümeye başlamasından saniyeler sonra bir anda yere yığıldı kayıtlara girdi. Çevredekilerin şaşkın bakışları arasında yaşanan olayda bazı otel misafirleri adamı yerden kaldırmaya çalıştı. İlk önce ayağa kalkar gibi olan adam sonra yere yığılıp hareketsiz kalınca otel görevlilerine bilgi verildi.