Sezgin Baran Korkmaz'ın "mal varlığı aklama" davasında ABD'den adli yardım talebine cevap

Sbk Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz'ın aralarında bulunduğu 10 kişi ile bunlarla bağlantılı 'malen sorumlu' şirketler hakkında, ABD'den haksız kazançla elde edilen mal varlığı değerini aklama suçundan açılan davada, Korkmaz'ın uluslararası yardımlaşma yolu ile ifadesinin alınmasına ilişkin ABD adli makamlarından beklenen cevap geldi. Verilen yanıtta, Korkmaz'ın ABD'de yargılamasının devam ettiği, taleplerin yerine getirilmesi durumunda ABD'deki yargılama üzerinde olumsuz etkiye neden olacağı belirtildi.

Sbk Holding'in sahibi Sezgin Baran Korkmaz ve 3'ü yabancı uyruklu 10 kişi ile bunlarla bağlantılı 'malen sorumlu' şirketler hakkında, ABD'den haksız kazançla elde edilen mal varlığı değerini aklama suçundan açılan davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada sanık avukatları hazır bulundu.

ABD adli makamlarından yanıt geldi

Mahkemede, uluslararası yardımlaşma yolu ile ifadelerinin alınması talep edilen firari sanıklar Jacop Ortell Kıngston, Leon Termendzhyan ve Sezgin Baran Korkmaz hakkında ABD adli makamlarından cevap geldiği belirtildi.

"Böyle bir yerine getirilme durumu, devam etmekte olan ABD cezai tatbikatları üzerinde olumsuz bir etkiye neden teşkil edecektir"

ABD Adalet Bakanlığı'nca gönderilen cevap yazısında, "Bu taleplerin, devam etmekte olan Amerika Birleşik Devletleri cezai takibatlarıyla ilgili olduğu hususunun dikkate alınmasını rica ederiz. Bu nedenle, bu zaman zarfında, Anlaşmanın 26(b) ve 39 No'lu maddelerine dayanarak, affınıza sığınarak bu taleplerin yerine getirilmesini/rica edilmesini sonraya bırakmakta ve veya ertelemekteyiz. Zira böyle bir yerine getirilme/icra edilme durumu, halihazırda devam etmekte olan Amerika Birleşik Devletleri cezai tatbikatları üzerinde olumsuz bir etkiye neden teşkil edecektir. Türk makamlarına talep edilen yardım ile ilgili ihtiyacı hususunda duyarlı olduğumuzu belirtmek isteriz ve Adalet Bakanlığı yerine getirilmesi mümkün olan en kısa zaman dilimi içinde söz konusu taleplerin icra edilmesi için elinden gelen her türlü çabayı harcamaya hazır durumdadır. İlgili her türden gelişme hususunda sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz, ancak Türk makamlarının herhangi bir zaman dilimi içinde talep edilen yardıma daha fazla ihtiyaç duymaması durumunda bizleri bilgilendirmenizi rica ederiz" ifadelerine yer verildi.

"Yurt dışı yasağı kalkar ise müvekkil Türkiye'ye dönecektir"

Duruşmada savunma yapan Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Ahmet Susoy, "Müvekkili ABD'de tutuklu yargılanmaktayken yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi. 28 Nisan 2024'de duruşması vardır. Yurt dışı yasağı kalkar ise müvekkil Türkiye'ye dönecektir. Tutuklamaya yönelik yakalama emrinin, şirketler ve şahsi mal varlıkları üzerindeki tedbirlerin kaldırılmasını talep ederiz" dedi.

Yakalama kararlarının devamına hükmedildi

Ara kararını açıklayan mahkeme, firari sanıklar Kıngston ve Termendzhyan hakkında yakalama kararı ile Sezgin Baran Korkmaz hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararının devamına hükmetti. ABD'de yürütülen yargılama nedeniyle talepler yerine getirilemediğinden bu aşamada savunmalarının alınmasına yönelik her hangi bir işlem yapılmamasına hükmeden mahkeme, eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Bürosunca hazırlanan iddianamede, 'malen sorumlu' olarak Blane Teknoloji Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Biofarma İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş., Isanne S.A.R.L, Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Mega Varlık Yönetim A.Ş. ve SBK Holding A.Ş., 'suçtan zarar gören olarak ' ise Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) gösterildi.

İddianamede, şüphelilerin süreli hapis cezası almaları halinde elde ettikleri maddi menfaat-ekonomik kazançların zorla alınmasına karar verilmesi ve aralarında SBK Holding'in de yer aldığı 6 şirket ile ilgili özel hukuk tüzel kişileri olarak faaliyet izinlerinin iptaline yönelik hükmedilmesi talep edildi. MASAK'ın Başsavcılığa gönderilen mali analiz raporunun yer aldığı iddianamede, "Sezgin Baran Korkmaz'ın çevresinde bulunan şahıslarla ortak hareket ederek, ABD'de bulunan bir kısım şahıslarla kurduğu irtibatlar sayesinde, elde ettikleri haksız kazançları çok sayıda banka işlemiyle kurdukları veya sonradan yöneticisi sıfatıyla yetkilisi oldukları şirket hesaplarına aktardıkları" kaydedildi.

Başsavcılığın başlattığı soruşturma kapsamında MASAK'a gerek Türkiye'de gerek Amerika Birleşik Devletleri'nde şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işleyip işlemedikleri ve hangi usulle işlendiğinin araştırılması için talimat verildiğinin anlatıldığı iddianamede, bu doğrultuda yapılan incelemede, ABD Utah Bölgesi Federal Savcılık Bürosu tarafından da yargılama yapıldığının tespit edildiği, Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Genel Müdürlüğü Amerika Genel Müdür Yardımcılığı makamı ile yazışmalar yapıldığı, 12, 18, 26 Kasım ve 15 Aralık 2020 tarihli belgelerin temin edildiği belirtildi.

Soruşturma kapsamında temin edilen belgeler doğrultusunda şüpheli Sezgin Baran Korkmaz hakkında da gizli bir iddianamenin bulunabileceğinin belirtildiğinin öne sürüldüğü iddianamede, şüpheliler Jacob Ortell, İsaiah Elden, Rachel Ann, Sally Louise Kingston ve Levon Termendzhyan'ın, 'vergi teşviklerinden ve kredilerinden yararlanabilmek için teşekkül kurmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yapmak, gerçeğe aykırı belgeler düzenlemek, kara para aklamak, ulusal ve uluslararası düzeyde kara para aklama faaliyetlerini gizlemeye yönelik faaliyetlerde bulunmak' gibi sekiz ayrı federal suçu düzenleyen, toplamda 46 ayrı suçlamayla itham edildikleri, ABD hazinesinden 511 milyon dolar tutarında haksız kazanç elde ettikleri ve haksız kazançlarını Sezgin Baran Korkmaz ile bağlantılı olduğu kişilerin hesaplarına ve şirketlerin hesaplarına aktardıklarının kaydedildi.

İddianamede, tutuklu sanık Kamil Feridun Özkaraman, yakalamalı sanıklar Sezgin Baran Korkmaz, Alptekin Yılmaz, Olessia Zoubkova, tutuksuz sanıklar Ayşe Nil Yılmaz, Bereket Öner ve Ziyaattin Bartik'in 'suçun konusunu oluşturan malvarlığı değerini, bu özelliğini bilerek satın almak, kabul etmek, bulundurmak veya kullanmak' suçundan 3'er yıldan 7'şer yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Savcılıkça hazırlanan iddianamede, ABD uyruklu yakalamalı sanıklar Jabob Ortell Kingston ve Levon Termendzhyan'ın (Lev Aslan Dermen), 'bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkarmak veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla çeşitli işlemlere tabi tutmak ' suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 aydan 10 yıl 6 aya kadar, tutuksuz sanık Doğa Doğan'ın ise 'suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçuna yardım etme' suçundan 1 yıl 6 aydan 3 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi. - İSTANBUL