Şeytanın bile aklına gelmez, şampuan kutusundan esrar çıktı Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada narkotik köpek 'Kadeh' uyuşturucu tacirine geçit vermedi. Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada narkotik köpek 'Kadeh' uyuşturucu tacirine geçit vermedi. Şampuan kutusuna zulalanmış vaziyette 88 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalar çerçevesinde Ankara'ya uyuşturucu kaçıran bir şüpheliyi takibe alındı. Şüphelinin bulunduğu araç jandarma yol kontrol noktasında durduruldu ve narkotik köpek 'Kadeh' tarafından arandı. Yapılan arama sonucunda şampuan kutusuna zulalanmış vaziyette 88 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı bildirildi. - ELAZIĞ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Narkotik Elazığ 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Şeytanın bile aklına gelmez, şampuan kutusundan esrar çıktı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.