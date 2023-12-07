Seyşeller'de Patlama ve Sel Felaketi: Olağanüstü Hal İlan Edildi

Seyşeller'de bir sanayi bölgesinde meydana gelen patlamanın yol açtığı yıkım ve 3 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Patlama sonucunda iş yerleri, binalar ve havaalanında hasar meydana gelirken, şiddetli yağışlar da sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Seyşeller Devlet Başkanlığı, evde kalma çağrısı yaparken, okullar tatil edildi ve sadece temel hizmetlerde çalışanlar ve seyahat edenler serbest dolaşım hakkına sahip.

Seyşeller'de bir sanayi bölgesinde meydana gelen patlamanın yol açtığı yıkım ve 3 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketi nedeniyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi.

Hint Okyanusu'nda yer alan adalar ülkesi Seyşeller'e bağlı Mahe Adası'ndaki bir sanayi bölgesinde patlayıcı maddelerin bulunduğu depoda yerel saatle 02.00 sıralarında şiddetli patlama meydana geldi. Sanayi bölgesindeki iş yerlerinde, çevredeki binalarda ve bölgeye 4 kilometre uzaklıktaki havaalanında hasar meydana gelirken, çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca gece boyunca etkili olan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarını beraberinde getirdi. Bir evin yıkılması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti.

OHAL ilan edildi

Seyşeller Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, patlamanın ve selin büyük hasara yol açması nedeniyle olağanüstü hal ilan edildiği duyuruldu. Herkesin evde kalmasının istendiği açıklamada, tüm okulların tatil edildiği, yalnızca temel hizmetlerde çalışan işçilerin ve seyahat edenlerin serbest dolaşımına izin verildiği aktarıldı.

115 adadan oluşan turizm ülkesi Seyşeller, yaklaşık 100 bin nüfusuyla Afrika'nın en az nüfuslu ülkesi olarak biliniyor. - VİCTORİA