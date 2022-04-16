Seyrantepe TEM'de tır damperi tabelaya çarptı - Haberler

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Seyrantepe TEM'de tır damperi tabelaya çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seyrantepe TEM'de tır damperi tabelaya çarptı

Seyrantepe TEM bağlantı yolunda tır damperi yön tabelasına çarptı.

Seyrantepe TEM bağlantı yolunda tır damperi yön tabelasına çarptı. Kazada yaralanan olmazken, oluşan uzun araç kuyruğu dron ile havadan görüntülendi.

Olay, saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Seyrantepe TEM Hasdal Kavşağı istikametinde seyir halinde ilerleyen bir tırın damperi açıldı. Açılan damper yön tabelasına çarptı. Meydana gelen olayda kimse yaralanmazken uzun araç kuyruğu oluştu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri hasarlı halde duran yön tabelasını kontrollü bir şekilde keserken, kaza nedeniyle oluşan trafik dron ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

TEM Otoyolu, Seyrantepe, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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