Seyir halindeyken yanan pikap kullanılamaz hale geldi

BATMAN (İHA) - Batman-Sason karayolunda seyir halindeki pikap bir anda alevlere teslim olarak kullanılmaz hale gelirken, sürücü ise yara almadan kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre, Batman-Sason karayolunda seyir halindeki pikap bir anda alev aldı. Sürücü, yangını fark edip yara almadan canını kurtardı. Kısa sürede alevlere teslim olan pikap, olay yerinden geçmekte olan su tankeri tarafından müdahale edilerek söndürüldü.

Hurdaya dönen pikap, kullanılmaz hale geldi. - BATMAN