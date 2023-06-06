Seyir halindeyken yanan otomobil hurda yığınına döndü

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde seyir halindeyken aniden alev alan otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre olay, ilçenin Aşağı Kozluca Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, bilinmeyen bir sebepten dolayı seyir halindeyken aniden alev aldı. Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahale ettiği yangın söndürülürken, otomobil ise kullanılamaz hale geldi.