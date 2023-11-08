Seyir halindeyken silahla vuruldu... Yaralı kadın otomobiliyle hastaneye giderek yardım istedi

MUĞLA - Muğla'nın Fethiye ilçesinde otomobiliyle seyir halinde iken iddiaya göre erkek arkadaşı tarafından silahla vurularak yaralanan kadın otomobili hastaneye kadar sürdü.

Edinilen bilgiye göre, Barış Manço Bulvarı'nda otomobiliyle seyreden A.G'ye iddiaya göre motosikletle yaklaşan erkek arkadaşı O.A. tarafından henüz bilinmeyen bir nedenle tabancayla ateş edildi. Sırtından yaralanan A.G isimli kadın, otomobiliyle Fethiye Devlet Hastanesi Acil Servis'e giderek yardım istedi. Acil kapısına kadar giden kadın sağlık ekiplerince tedaviye alındı. A.G'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayın ardından firar eden şüphelinin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.