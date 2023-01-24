Seyir halindeyken kaputu açılan araç kaza yapmaktan son anda kurtuldu

Eskişehir'de seyir halindeki bir aracın kaputunun bilinmeyen bir sebeple bir anda açılması ön camına zarar verirken, o anlar bir başka otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de seyir halindeki bir aracın kaputunun bilinmeyen bir sebeple bir anda açılması ön camına zarar verirken, o anlar bir başka otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi'nde bulunan Kütahya Yolu üzerinde ilginç bir olay yaşandı. Yol üzerinde seyir halindeki bir otomobilin kaputu bilinmeyen bir sebeple bir anda açıldı. Saatte yaklaşık 70 kilometre hızla giden aracın açılan kaputu ön camında hasara neden oldu. Olayın şokuyla aniden frene basan sürücü yavaşlayarak otomobilini yolun sağ tarafına yanaştırdı. Olay şans eseri kazaya neden olmadan atlatıldı. Kaputun açılma anları ise bir başka otomobilin araç içi kamerasına yansıdı. - ESKİŞEHİR