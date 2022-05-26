Seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

Bilecik'te seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Bilecik'te seyir halindeyken devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkeze bağlı Gülümbe köyünde seyir halinde bulunan 26 AAR 296 plakalı motosikletin sürücüsü Orhan S.'nin (51) bir anlık dikkatsizliği sonucu motosiklet devrildi. Devrilen motosikletin altında kalan sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sol bacağının kırıldığı öğrenilirken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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