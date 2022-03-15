Seyir halindeyken devrilen motosiklet alev topuna döndü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Seyir halindeyken devrilen motosiklet alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Seyir halindeyken devrilen motosiklet alev topuna döndü

BATMAN (İHA) – Batman'da seyir halindeyken devrilerek yere sürtünen motosiklet aniden alev aldı.

BATMAN (İHA) - BATMAN (İHA) – Batman'da seyir halindeyken devrilerek yere sürtünen motosiklet aniden alev aldı. Motosiklet sahibinin gözleri önünde kısa sürede küle döndü.

Olay, akşam saatlerinde Batman Meydan Mahallesi Milli Egemenlik Caddesi Belediye kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet aniden alev alarak yere düştü. Sürücüsünün yardım talep etmesi üzerinde olay yakın olan polis ekipleri ve belediye temizlik personelleri, yanan motosiklete yangın söndürme tüpü ve belediye aracında bulunan su ile müdahale ederek söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda motosiklet tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. - BATMAN

Seyir halindeyken devrilen motosiklet alev topuna döndü

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Motosiklet, Batman, Milli, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title