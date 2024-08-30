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Seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil paniğe neden oldu

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Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil, paniğe neden olurken vatandaşların yangın tüpüyle mücadelesi sonuç vermedi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde seyir haldeyken alevlere teslim olan otomobil, paniğe neden olurken vatandaşların yangın tüpüyle mücadelesi sonuç vermedi.

Edinilen bilgilere göre Antakya ilçesi Karaali Mahallesi'nde bir araç yangını meydana geldi. Trafikte seyir halde ilerleyen 22 HZ 356 plakalı otomobilin motor kısmından alevler yükselmeye başladı. Otomobilin yandığını gören araç sahibi durumu112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bölgeye intikal edene kadar çevredeki vatandaşlar yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışsa da mücadeleler sonuç vermedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, araca müdahale ederek yangını söndürdü. Çıkan yangından dolayı araçta maddi hasar meydana geldi. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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