Seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi - Haberler

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Seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seyir halindeyken alevlere teslim olan otomobil kullanılmaz hale geldi

Kocaeli'de seyir halindeyken alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kocaeli'de seyir halindeyken alev alev yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Olay, İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.A. idaresindeki 35 AY 0086 plakalı Mazda marka otomobilin motor kısmı bilinmeyen bir sebeple alev alev yandı. Sürücü, alevleri fark edince aracı sağa çekip 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangından dolayı, yolun tek şeridi trafiğe kapatıldı. Bir süre yol üzerinde araç yoğunluğu oluştu. Kullanılmaz hale gelen otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü. Aracın alev alev yandığı o anlar, anbean vatandaş kamerasına da yansıdı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İstanbul Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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