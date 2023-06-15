Seyir halindeyken alev aldı

Karabük'te seyir halindeki TIR'ın dorse lastikleri yandı. Dorseye sıçrayan yangını itfaiye ekipleri söndürdü.

Karabük'ten Ankara yönüne giden Eşref P., idaresindeki 41 AFF 653 plakalı TIR'ın dorse lastikleri aşırı ısınma nedeniyle alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek itfaiyeden yardım istedi. Gelen ekipler, dorsenin bir bölümüne de sıçrayan yangını kısa sürede söndürdü. Yangında dorsede küçük çapta maddi hasar oluşurken, bazı lastikler ise yandı. - KARABÜK