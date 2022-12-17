Seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki bir otomobil, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi üzerinde seyreden 09 AFY 733 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Otomobilden yükselen alevleri fark eden sürücü aracı durdurup itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen Bodrum İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, alev topuna dönen otomobile müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Yangında demir yığınına dönen otomobil kullanılamaz hale geldi. Yapılan incelemede yangının elektrik aksamından çıktığı tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA