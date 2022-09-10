Seyir halindeyken alev alan kamyon kullanılamaz hale geldi 3. Sayfa Haberleri Bolu'da seyir halindeyken yangın çıkan kamyon kullanılamaz hale geldi. Bolu'da seyir halindeyken yangın çıkan kamyon kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıbrıscık ilçesinde seyir halinde olan C.Ş. idaresindeki kamyonun motor kısmında yangın çıktı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören sürücü, Ayman Yaylası mevkiinde kamyonu park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlere teslim olan kamyon, Kıbrıscık Belediyesi İtfaiyesi ile Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından söndürüldü. Yanan kamyon kullanılamaz hale geldi. - BOLU Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bolu 3. Sayfa Haberler

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