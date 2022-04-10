Seyir halindeyken alev alan halk otobüsü korku dolu anlar yaşattı - Haberler

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Seyir halindeyken alev alan halk otobüsü korku dolu anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Seyir halindeyken alev alan halk otobüsü korku dolu anlar yaşattı Karabük'te seyir halindeki şehiriçi halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı.

Seyir halindeyken alev alan halk otobüsü korku dolu anlar yaşattı

KARABÜK - Karabük'te seyir halindeki şehiriçi halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Şoför yolcuları tahliye ederken, yangına ilk olarak hortumlarla vatandaşlar müdahale etti.

Aydınlıkevler Mahallesi 504. Cadde'de seyir halinde olan Taner B. idaresindeki 78 BN 350 plakalı halk otobüsünün motor kısmından dumanlar yükselmeye başladı. Taner B., durumu fark edince otobüsü yol kenarına çekerek yolcuları tahliye etti. Bu sırada yolun kenarındaki evlerden hortum çeken vatandaşlar, otobüsten yükselen dumanlara su sıkarak müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otobüsün motor kısmında çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonrası otobüsün motor kısmında büyük maddi hasar oluştu.

Seyir halindeyken alev alan halk otobüsü korku dolu anlar yaşattı

Seyir halindeyken alev alan halk otobüsü korku dolu anlar yaşattı

Seyir halindeyken alev alan halk otobüsü korku dolu anlar yaşattı

İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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