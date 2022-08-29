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Kastamonu haberleri... Seyir halindeki araç alev aldı

3. Sayfa Haberleri

Kastamonu yerel 3. sayfa haberine göre Seyir halindeki araç alev aldıELAZIĞ Elazığ'da seyir halindeki otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı.

Seyir halindeki araç alev aldı

ELAZIĞ Elazığ'da seyir halindeki otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Otomobil, yoldan geçen diğer sürücülerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay, merkez Cahit Dalokay Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobilin motoru seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yolun ortasında duran sürücü kendini dışarı attı. O sırada yoldan geçen diğer sürücüler, araca yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Araç tam olarak alev almadan kısa süre içerisinde söndürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kamil Cankılıç - 3. Sayfa

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