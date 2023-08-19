Seyir halindeki traktörden düşüp altında kaldı... O anlar kamerada

HATAY - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen 20 yaşındaki genç ezilerek hayatını kaybetti, o anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Dörtyol ilçe merkezi Çaylı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü Emrullah Y. sevk ve idaresindeki 31 VT 501 plakalı traktör; Kiremit Ocağı Caddesine giriş yaptığı esnada sol tarafta yolcu konumunda bulunan Emrullah Kazan, yere düştü. Traktörün ezdiği 20 yaşındaki Kazan, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan genç hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.